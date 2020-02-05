Убийство Шеремета: суд продлил меру пресечения Дугарь

Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)

Домашний арест Дугарь продлен до 4 апреля

Печерский районный суд Киева продлил до 4 апреля домашний арест Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сказал судья Виталий Писанец, передает РБК-Украина.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, просившей продлить меру пресечения. При этом сторона защиты просила отменить домашний арест Дугарь.

Ей, по решению суда, запрещено без разрешения следствия покидать место жительства в ночное время.

Напомним, 24 января Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения Яне Дугарь, отправив ее под ночной домашний арест. Дугарь обязали находится с 20:00 до 7:00 на территории воинской части в поселке Гвардейское Днепропетровской области.

Отметим, 12 декабря праоохранители задержали троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.