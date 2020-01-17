Убийство Шеремета: суд по изменению меры пресечения Дугарь перенесли

Печерский районный суд Киева перенес на 24 января заседание относительно изменения меры пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что заседание перенесли, потому что из апелляционного суда до сих пор не передали материалы дела из первой инстанции, которая избирала меру пресечения. Исследовать эти материалы ходатайствовал прокурор.

Во время судебного заседания Печерского суда 17 января суд допросил еще двух свидетелей защиты, которые подтвердили алиби Яны Дугарь и заявили, что видели ее на момент совершения преступления на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.

Напомним, 8 января Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом Яну Дугарь, но постановил отбывать его в Киеве, а не в воинской части в Днепропетровской области.

Как известно, 12 декабря задержали троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Последнюю отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.