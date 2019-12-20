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Убийство Шеремета: силовики штурмуют суд, где находится Кузьменко

Новости » Общество     20.12.2019 - 17:35
Убийство Шеремета: силовики штурмуют суд, где находится Кузьменко
Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Активисты отказываются покидать зал суда, требуя заседания

Полиция и нацгвардия штурмуют зал Киевского апелляционного суда, где находится Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ґрати.

Отмечается, что утром суд перенес рассмотрение апелляции на ее арест из-за неявки прокуроров, однако она сама, защита и поддерживающие ее волонтеры и активисты отказываются покидать зал суда, требуя заседания.

Полиция и нацгвардия штурмуют зал Киевского апелляционного суда, где находится Юлия Кузьменко, подозреваемая в покушении на журналиста Павла Шеремета. Утром суд перенес рассмотрение апелляции на ее арест из-за неявки прокуроров, однако она сама, защита и поддерживающие ее волонтеры и активисты отказываются покидать зал суда, требуя заседания.

Опубліковано Ґрати Пʼятниця, 20 грудня 2019 р.

Ранее заседание перенесли на вторник. В суде собрались более 100 человек, которые поддерживают Кузьменко. Ее готовы взять на поруки 20 нардепов, один из которых поехав в ГПУ по прокурора для проведения заседания сегодня. Однако в 16:45 Аппеляционный суд закончил свою работу.

Защита Кузьменко в апелляционной жалобе указала, что решение суда об аресте Кузьменко от 13 декабря 2019 года было принято с нарушением требований уголовного процессуального закона.

Напомним, 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

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