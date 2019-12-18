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Убийство Шеремета: полиция опубликовала разговоры Антоненко о мине и видео ее изъятия

Новости » Общество     18.12.2019 - 20:11
Убийство Шеремета: полиция опубликовала разговоры Антоненко о мине и видео ее изъятия
Фото: Павел Шеремет (facebook.com pavel.sheremet.9)

Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная

Полиция опубликовала смс, разговоры подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко о мине и видео ее изъятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что перед обыском в квартире подозреваемый Антоненко попросил брата жены вынести из квартиры мину.

Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом.

Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная.

Напомним, 12 декабря задержали троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

13 декабря суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.

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