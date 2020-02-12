Убийство Шеремета: полиция обнародовала дополнительные доказательства

Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)

Полиция опровергает заявления, озвученные подозреваемой Яной Дугарь

Национальная полиция обнародовала дополнительные данные досудебного расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полиция заявляет, что сторона защиты подозреваемой Яны Дугарь предоставляла ложную информацию об ее алиби.

"Первая попытка манипуляции информацией состоялась при избрании меры пресечения Яне Дугар: 13 декабря 2019 адвокаты заявили, что видео с камер наблюдения для комплексной комиссионной экспертизы по идентификации личности по признакам внешности датировано 11.07.2019 года. А в это время, мол, подозреваемый находилась за границей ", - сообщают в полиции.

По заявлению полиции, это видео было опубликовано в другой день - 07.11.2019 и в то время подозреваемая будто бы находилась в Украине в городе Покровск.

"Вторая попытка манипуляций: сторона защиты и сама подозреваемая неоднократно указывали, что Яна Дугарб не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016, потому что в это время в отпуске она не была, а потом никак не могла покинуть место прохождения службы. Однако только за период четырех месяцев документирования в 2019 году установлено 22 суток самовольного оставления места прохождения службы. При этом за это время Яна Дугар выезжала в Киев, Львов, Кировоградской и Николаевской областей ", - говорится в сообщении.

Полиция также опубликовала информацию о том, что Дугарь была в Киеве в 2017 году не первый раз, как заявляла в суде.

Фото: материалы дела (npu.gov.ua)

Напомним, в конце января 2020 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что для передачи в суд дела Шеремета недостаточно доказательств.