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Убийство Шеремета: Офис генпрокурора продлил срок досудебного следствия

Новости » Политика     03.02.2020 - 22:22
Убийство Шеремета: Офис генпрокурора продлил срок досудебного следствия
Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Следствие по делу было продлено до апреля 2020 года

Прокурор Сергей Зузак заявил, что Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам прокурора, принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. При этом он отметил что нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы.

Ранее следователи просили продлить срок досудебного следствия до 6 месяцев, то есть до июня текущего года. В свою очередь, адвокаты отметили, что для всех необходимых следственных действий было 3,5 года.

Напомним, 3 февраля Печерский районный суд города Киева отказался отпустить из-под стражи Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Кроме того, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Последнюю отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.

Добавим, что в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент в деле убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой врача и волонтера Юлии Кузьменко.

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