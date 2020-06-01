Убийство Шеремета: материалы в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь объединили в одно дело

В полиции отчитались о состоянии расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Материалы в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь объединили и открыли для ознакомления.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В целом почти за четыре года расследования правоохранители собрали более 200 томов информации.

"Досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета продолжалось 1402 дня. Материалы производства насчитывают более двухсот томов: 38 томов - в отношении трех подозреваемых, более 200 - касательно установления других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления", - говорится в сообщении.

Материалы в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь выделили в отдельное производство и открыли для ознакомления.

В МВД также рассказали, что за годы расследования просмотрели почти 20 тыс. часов видеозаписей, допросили более 3 тыс. человек, проработали почти 44 тыс. телефонных номеров, 15 тыс. ІМЕІ-кодов (используется для идентификации мобильных телефонов) и провели 400 мониторингов звонков.

"В результате досудебного расследования собрано достаточно доказательств для объявления подозрения в совершении умышленного убийства Павла Шеремета и избрании меры пресечения Юлии Кузьменко, Андрей Антоненко и Яне Дугар", - заявили в МВД.

Напомним, 25 мая суд оставил под стражей Андрея Антоненко.

Поздно ночью также продлили арест Юлии Кузьменко.

Третью подозреваемую в убийстве Шеремета - Яну Дугарь, суд отпустил под залог.