Убийство Шеремета: Кузьменко продлили арест

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Она пробудет под стражей до 13 сентября.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Тарас Безпалый.

Таким образом, суд продлил меру пресечения для Кузьменко еще на два месяца.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве. В декабре 2019 года правоохранители задержали по подозрению в убийстве Павла Шеремета троих человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Днями Киевский апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко.

Также сообщалось, что суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь - ей разрешили снять электронный браслет.

Как писало РБК-Украина, Министерство внутренних дел считает, что на мотив убийства Павла Шеремета мог значительно повлиять выезд журналиста в Россию за месяц до покушения.

Отметим, сейчас материалы расследования дела Шеремета находятся на рассмотрении стороны защиты, после их направят в суд.