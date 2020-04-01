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Убийство Шеремета: Кузьменко продлили арест

Новости » Общество     01.04.2020 - 17:37
Убийство Шеремета: Кузьменко продлили арест
Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Суд продлил Юлии Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 мая

Печерский районный суд города Киева продлил на два месяца содержание под стражей подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что заседание проходило только с участием сторон в связи с карантинными мероприятиями.

Прокурор просил продлить содержание под стражей подозреваемой еще на два месяца, подчеркивая о рисках побега, давления на свидетелей, экспертов, совершения других правонарушений и уничтожения или искажения вещественных доказательств.

Адвокат Кузьменко отметил, что подозрение необоснованно, а риски недоказанные, в частности риск побега, ведь сейчас границы контролируются усиленно.

Сама Кузьменко заявила, что не имеет отношения к убийству журналиста, никогда его не знала и просила освободить из-под стражи, подчеркивая, что сейчас в связи с карантином ее помощь нужна сыну и маме.

Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок содержания под стражей до 30 мая.

Напомним, следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Правоохранители отмечали, что отказ подозреваемых от участия в следственных действиях затрудняет проведение следственных экспертиз.

Ранее в Офисе генпрокурора заявляли, что для передачи в суд материалов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на данный момент собрано недостаточное количество доказательств.

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