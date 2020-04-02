Убийство Шеремета: Дугарь продлили домашний арест

Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)

Суд продлил Яне Дугарь домашний арест, позволив передвигаться не только по поселку, но и по району

Печерский районный суд города Киева продлил ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Об этом сообщает "Громадське".

Так, суд продлил меру пресечения до 31 мая, позволив Дугарь передвигаться не только по поселку, но и по району.

Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить меру пресечения Яне Дугарь еще на два месяца, подчеркивая рисках побега подозреваемого, давления на свидетелей и экспертов, уничтожении вещественных доказательств, совершение другого преступления. Также он заявил, что необходимо получить результаты примерно 20 экспертиз и провести дополнительные следственные действия.

Напомним, ранее суд продлил на два месяца до 30 мая содержание под стражей Юлии Кузьменко.

Кроме того, следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Правоохранители отмечали, что отказ подозреваемых от участия в следственных действиях затрудняет проведение следственных экспертиз.

Ранее в Офисе генпрокурора заявляли, что для передачи в суд материалов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на данный момент собрано недостаточное количество доказательств.