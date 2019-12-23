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Убийство Шеремета: апелляционный суд оставил под стражей Антоненко

Новости » Политика     23.12.2019 - 16:39
Убийство Шеремета: апелляционный суд оставил под стражей Антоненко
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции

В понедельник, 23 декабря, Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Адвокаты настаивали на отмене содержания под стражей и избрании менее строгого пресечения для Антоненко. В апелляционной жалобе защитники Антоненко настаивали, что подозрение, объявленное их подзащитному, необоснованно.

Прокуроры, в свою очередь, отметили о риске побега подозреваемого, сокрытие от следствия, уничтожение вещественных доказательств, давления на свидетелей и других неустановленных следствием лиц.

Во время прочтения судьей решения суда, в зале заседания присутствующие начали кричать "Позор!".

"(Меру пресечения - ред.) Оставить без изменений", - заявил судья.

Напомним, ранее полиция опубликовала сообщения и разговоры Антоненко о мине, а также видео ее изъятия. По данным следствия, перед обыском в квартире Андрея Антоненко попросил брата жены вынести из квартиры мину. Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома.

Позже стало известно, что при убийстве Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко мине.

Добавим, что 19 декабря прокурор ГПУ Александр Лукашенко, согласовывавший подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета, не прошел переаттестацию. Он будет уволен из органов прокуратуры.

Отметим, бывший участник АТО Андрей Антоненко, известный как музыкант Riffmaster, подозревается в причастности к убийству Шеремета в 2016 году. По решению суда он арестован до 8 февраля 2020 года.

При убийстве Шеремета использовалось аналогичное найденному у Антоненко вещество Главаря диверсионной группы "ЛНР" приговорили к 9 годам тюрьмы
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