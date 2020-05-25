Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей

Андрей Антоненко останется под стражей до 23 июля
Печерский районный суд города Киева оставил под стражей подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Суд продлил его арест еще на два месяца.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Так, Андрей Антоненко останется под стражей до 23 июля.
Отметим, что 12 декабря прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.
Напомним, Национальная полиция готовит дело об убийстве Шеремета в суд.
Кроме того, следствие по делу об убийстве Павла Шеремета завершилось.
Добавим, что материалы по Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь выделили в отдельное уголовное производство и, соответственно, им изменили подозрения.
Автор: Валерия Мрачковская