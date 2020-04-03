Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей

Печерский районный суд города Киева оставил под стражей на два месяца подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщает "Громадське".

Так, Антоненко продлили арест до 1 июня текущего года.

Прокурор по делу Сергей Зузак отмечал риск побега, давления на свидетелей, экспертов, искажения вещественных доказательств и т.п., поэтому просил продлить содержание под стражей. По словам прокурора, еще необходимо провести дополнительные следственные действия и получить результаты около 20 экспертиз.

Адвокаты подозреваемого, Станислав Кулик и Тарас Круговой, заявили, что будут обжаловать продление содержания под стражей. Они просили освободить из-под стражи Антоненко. Они заявляли, что риски недоказанные, а подозрение необоснованно. Также адвокаты отметили, что в заключении эксперта за 2016 год указано, что рост мужчины на видео закладки взрывчатки 170 см, а Антоненко выше на 10 см.

Прокурор пояснил, что по выводам другой экспертизы рост совпадает, а вывод еще одной, 2020 года, указал, что установить рост человека во время ходьбы - невозможно.

Напомним, 2 апреля суд продлил ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Так, суд продлил меру пресечения до 31 мая, позволив Дугарь передвигаться не только по поселку, но и по району.

Кроме того, суд продлил на два месяца до 30 мая содержание под стражей Юлии Кузьменко.