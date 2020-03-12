Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб защитников подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Коллегия судей постановила: постановление суда, которым продлен срок содержания под стражей Антоненко, оставить без изменений", - сказал судья.

Таким образом, Антоненко будет находиться под стражей до 4 апреля.

Напомним, следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам представителей следственной группы, в настоящее время проводится 32 судебные экспертизы. Также правоохранители отметили, что отказ подозреваемых от участия в следственных действиях затрудняет проведение этого процесса.

Кроме того, следователем Национальной полиции поручили проверить версии невиновности фигурантов дела Шеремета, о которых заявляли их адвокаты.