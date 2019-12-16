Убийство Шеремета: адвокат Кузьменко заявляет, что не может получить материалы дела

Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу адвоката Владислава Добоша в Facebook.

Он отметил, что ходатайства не удается подать из-за отсутствия следователя Василия Бирко, который подписал подозрение. Его не будет неделю.

"Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Нет-нет не прокатит! Лично следователю под роспись хочу! В группе есть еще вагон следователей! Определяют, к кому мне прислать. Посмотрю как быстро дадут материалы на ознакомление", - написал адвокат.

Напомним, 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета. Кузьменко останется под стражей до 8 февраля 2020 года. Решение подлежит обжалованию.

РБК-Украина писало, что подозреваемых в убийстве Павла Шеремета задержали 12 декабря. Ими оказались трое ветеранов войны на Донбассе.

По данным следствия, Андрей Антоненко решил создать группу, чтобы в ее составе совершить убийство Шеремета. В дальнейшем он привлек к организации Кузьменко, военнослужащего по контракту Яну Дугарь и других людей.