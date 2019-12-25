Убийство Шеремента: Кузьменко подала в суд на МВД Украины

Подозреваемая в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко подала в суд на Министерство внутренних дел Украины, третьим лицом в иске указан глава МВД Арсен Аваков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на базу данных судебной власти Украины.

Иск "о защите чести, достоинства и деловой репутации" подан в Печерский районный суд города Киева. Его будет рассматривать судья Сергей Вовк, который 13 декабря отправил Кузьменко под арест.

Адвокат Кузьменко Виктория Дейнека рассказала изданию "Главком", что иск был подан в связи с высказываниями Арсена Авакова в эфире телеканала "Украина". Она назвала недостоверной информацией слова министра о том, что Кузьменко отказалась давать показания в деле об убийстве Павла Шеремета.

"Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, где указано, что она использовала ст. 63 Конституции. Такого протокола допроса нет, потому что допроса не было. Такой допрос, где она давала показания, был после выхода этой программы. Кроме того, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует ст. 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута", - заявила адвокат.

Напомним, 24 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей Кузьменко. Решение суда было встречено криками "Ганьба" и оскорблениями в адрес Киевского апелляционного суда.

Отметим, 13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Кузьменко по подозрению в исполнении убийства Шеремета.

По данным следствия, Кузьменко прикрепила взрывное устройство к автомобилю журналиста. Организатором преступления считают Андрея Антоненко, который привлек ее в свою преступную группировку. Кроме них, причастными к убийству Шеремета считают Яну Дугарь и супругов Инну и Владислава Грищенко.