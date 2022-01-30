Убийство семейной пары в Киевской области: что известно о жертвах

Семейная пара, которую зарезали в Киевской области, занималась бизнесом. Рассматривается версия заказного убийства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев оперативный".
Тела погибших 1972 и 1976 года рождения с ножевыми ранениями были обнаружены в автомобиле. По предварительным данным, супруги приехали из Волынской области и торговали пиломатериалами.
Ранее сообщалось, что на место происшествия прибыли начальник полиции области Андрей Небитов, работники уголовного розыска, следствия, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции и другие службы.