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Убийство семейной пары в Киевской области: что известно о жертвах

Автор: Артур Родивилов

Семейная пара, которую зарезали в Киевской области, занималась бизнесом. Рассматривается версия заказного убийства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев оперативный".

Тела погибших 1972 и 1976 года рождения с ножевыми ранениями были обнаружены в автомобиле. По предварительным данным, супруги приехали из Волынской области и торговали пиломатериалами.

Ранее сообщалось, что на место происшествия прибыли начальник полиции области Андрей Небитов, работники уголовного розыска, следствия, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции и другие службы.

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Киевполиция