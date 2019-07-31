Убийство "Сармата": суд продлил арест подозреваемым

Фото: Виталий Олешко (youtube.com)

Евгения Бродского отправили под домашний арест

Десяти подозреваемым в организации и убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат") суд продлил меру пресечения в виде ареста на 60 суток. Об этом сообщает "Громадське".

Таким образом, суд в Бердянске поддержал ходатайство прокурора Геннадия Фомина. При этом Евгения Бродского отправили под домашний арест.

Следует отметить, адвокаты подозреваемых требовали перенести заседание, мотивируя это тем, что в 21:30 закончился рабочий день. Защитник Николая Ломако, Александра Обухова и Максима Володимиренкова покинула зал по семейным обстоятельствам, после чего им предоставили бесплатного адвоката.

Напомним, обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства Олешко (позывной "Сармат") 28 июля направили в суд. Дело будет слушаться в Бердянском районном суде. Анонсировалось, что 29 июля состоится первое заседание, на котором будет решаться вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

Как писало РБК-Украина ранее, недавно двух нардепов повторно вызвали на допрос по делу об убийстве Олешко. Депутатов ВР Александра Пономарева и Сергея Валентирова вызвали на допрос в рамках расследования относительно заказчиков убийства "Сармата".

Так, 6 июня Печерский районный суд Киева в ходе заседания в ночь с 6 на 7 июня отпустил под домашний арест Михаила Сигиду, которого подозревают в организации убийства Олешко. Позже в ГПУ заявили, что обжалуют решение суда. Через несколько дней Сигиду снова взяли под стражу.

Добавим, подозреваемый соорганизатор убийства Евгений Бродский ранее находился под ночным домашним арестом.

31 июля 2018 года в Бердянске неизвестный выстрелил в Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября 2018 года. Его подозревают в организации убийства Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".