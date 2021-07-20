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Убийство "Сармата": реальный тюремный срок дали только исполнителю

Автор: РБК-Украина

Бердянский горрайонный суд вынес приговоры обвиняемым в деле об убийстве бывшего добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат") в июле 2018 года. Реальный тюремный срок получил только мужчина, который, по версии следствия, стрелял в жертву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянск 24".

Сообщается, что суд первой инстанции приговорил стрелка Артема Матюшина к 11 годам тюрьмы. Он может обжаловать приговор в течение 30 дней.

Также сообщается, что все остальные фигуранты, которые проходили по делу, не получили реальных сроков. Подозреваемых в огранизации преступления Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка и возможных соучастников Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкина оправдали из-на нехватки доказательств.

Напомним, Олешко убили двумя выстрелами в спину и голову днем 31 июля 2018 года во дворе собственного отеля в Бердянске, подозреваемых задержали в тот же день на пути из города.

Большинство из них выпустили из-под стражи еще в прошлом году.

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Донбассдобровольцыпреступления