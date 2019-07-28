Убийство "Сармата": дело передали в суд

Обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат") направили в суд. Теперь дело будет слушаться в Бердянском районном суде, передает Громадське.

Сообщается, что в понедельник, 29 августа, состоится первое заседание в Бердянском районном суде, на нем в частности будет решаться вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиринков - вероятные исполнители.

Напомним, недавно двух нардепов повторно вызвали на допрос по делу об убийстве Олешко. Народных депутатов Украины Александра Пономарева и Сергея Валентирова вызывались на допрос в рамках расследования по заказчикам убийства Олешко.

6 июня Печерский районный суд Киева в ходе заседания в ночь с 6 на 7 июня отпустил под домашний арест Михаила Сигиду, которого подозревают в организации убийства активиста Виталия Олешко. Позже в ГПУ заявили, что обжалуют решение суда. Через несколько дней его снова взяли под стражу.

Известно, что подозреваемый соорганизатор убийства Евгений Бродский сейчас находится под ночным домашним арестом.

Как сообщало РБК-Украина, 31 июля 2018 года в Бердянске неизвестный выстрелил в Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября 2018 года. Его подозревают в организации убийства Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".