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Убийство "Сармата": большинство подозреваемых выпустили из-под стражи

Новости » Общество     29.05.2020 - 23:44
Убийство "Сармата": большинство подозреваемых выпустили из-под стражи
Фото: Виталий Олешко (youtube.com)

Их отпустили под домашний арест

Бердянский горрайонный суд изменил меру пресечения для четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат". Их отпустили под домашний арест.

Об этом сообщает hromadske.

Меру пресечения изменили Михаилу Сигиде, Николаю Ломако, Александру Обухову, Максиму Влидимиренкову. Защита фигурантов просила им ночной домашний арест.

Адвокат жены "Сармата" Татьяны Олешко Дмитрий Бубнов назвал такое решение суда "преждевременным".

"Мы и прокурор просили продлить меру пресечения в виде содержания под стражей. Мы считаем и прокурор заявлял об этом в своем ходатайстве, что существуют все риски, которые им были озвучены - это скрывание, давление на расследование, создание алиби, встреча с еще неустановленными в данном деле лицами, давление на потерпевших и свидетелей любым образом, чтобы они изменили показания", - сказал адвокат.

Защита обвиняемых утверждает, что подзащитный Михаил Сигида не признает своей вины и намерен это доказывать в суде. Убегать он не собирается.

Свою причастность к преступлению отрицают все семь подозреваемых, кроме Артема Матюшина - обвиняемого стрелка. Последний на прошлых заседаниях просил отпустить всех, кроме него.

В то же время суд продлил содержание под стражей другим фигурантам - Виктору Власюку, Артему Матюшину, Денису Зеленкину, Тарасу Мовчану, Сергею Смирнову, Руслану Кузнецову, а Евгению Бродскому продлили ночной домашний арест.

Всего в деле 11 фигурантов, среди обвиняемых в организации и совершении убийства Виталия Олешко семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - предполагаемые организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиринков - вероятные исполнители. Еще двое, вероятно, мог следить за "Сарматом" накануне убийства, члены так называемой группы Власюка - Денис Зеленкин и Тарас Мовчан.

Напомним, Виталия Олешко неизвестные убили прямо у него во дворе 31 июля 2018 года в Бердянске.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Бердянскпреступленияветеран АТО
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