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Убийство ребенка: один из подозреваемых трижды избежал ротации на Донбасс

Новости » Происшествия    07.06.2019 - 11:55
Убийство ребенка: один из подозреваемых трижды избежал ротации на Донбасс
Фото: Сергей Князев (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Князева, в последний раз полицейскому предложили поехать на восток в мае

Один из сотрудников полиции, которого подозревают в убийстве пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, трижды избежал ротации на восток Украины. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает "Радио Свобода".

По его словам, полицейские, не прошедшие переаттестацию, но смогли восстановиться на работе через суд, должны были пройти ротацию в Донецкой или Луганской области, части которых сейчас оккупированы незаконными вооруженными формированиями.

"Один из этих негодяев возобновился на службе в 2018 году... Все полицейские, которые возобновились на службе, должны пройти повышение квалификации и в ротационном порядке направляются на восток нашего государства, в Донецкую и Луганскую область", - отметил глава Нацполиции.

Князев подчеркнул, что один и подозреваемых так и не прошел ротацию, хотя трижды получал предложение.

"Один из этих негодяев почему-то избежал трижды ротационного направление на восток. И именно в мае текущего года был последний раз, когда ему в очередной раз предложили ехать. Он принес больничный на дату выезда. Кстати, он был выдан в той же районной больнице, где умер ребенок", - сказал он.

Напомним, после служебного расследования Нацполиция обнародует позицию по поводу возможного сокрытия преступления по делу об убийстве полицейскими 5-ти летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком.

Как писало РБК-Украина ранее, прокуратура Киевской области предоставит Государственному бюро расследований указания по проведению расследования по делу об убийстве ребенка полицейскими.

Добавим, Госбюро расследований начало расследование по факту возможного умышленного сокрытия убийства 5-летнего Кирилла Тлявова сотрудниками полиции.

Стоит отметить, глава ГБР Роман Труба прогнозирует передачу в суд уголовного дела об убийстве полицейскими ребенка в течение полугода.

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