Убийство ребенка под Киевом: второго полицейского оставили под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей второго подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Отмечается, что 1 июля 2019 года коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 4 июня 2019 года об избрании подозреваемому Приходько И.А. меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, сроком до 30 июля 2019 года включительно.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следователя судьи Голосеевского районного суда города Киева от 4 июня 2019 года оставили без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения.

Приходько подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ч. 2, 4 ст. 296 ( "Хулиганство"), п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд принял решение оставить под стражей Владимира Петровца - одного из подозреваемых по делу о стрельбе по 5-летнему ребенку под Киевом.

Напомним, 1 июня сотрудники патрульной полиции, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. В результате стрельбы был ранен 5-летний мальчик, который впоследствии скончался.