Убийство ребенка: ГБР собрало только показания свидетелей об опьянении полицейских

Государственное бюро расследований собрало лишь показания о том, что подозреваемые в убийстве ребенка полицейские находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба во время заседания правоохранительного комитета Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он подтвердил, что у подозреваемых не были взяты биологические образцы для проведения теста на алкоголь.

"Пробы были применены до настоящего времени. У нас достаточно показаний свидетелей, которые свидетельствуют, что они распивали спиртные напитки", - заявил Труба.

По словам народного депутата Елены Сотник, из-за отсутствия биологических тестов алкогольное опьянение подозреваемых в суде доказать будет невозможно.

"Вы понимаете, что алкогольное опьянение с заверением лиц невозможно будет доказать в суде? Это будет означать, что основное отягчающее обстоятельство преступления в суде отпадет. Есть статья Уголовного процессуального кодекса, которая дает следователям возможность принудительно отбирать биологические образцы. Подавалось ли такое ходатайство следователями? Если нет, то я уже сейчас могу сказать, что вы почти развалили дело", - заявила Сотник в ходе заседания комитета.

Напомним, Труба заявил, что уголовное дело об убийстве полицейскими 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком направят в суд в течение шести месяцев.

Как писало РБК-Украина ранее, в ГБР допускают, что убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова полицейские осуществили с помощью мелкокалиберной винтовки. Сейчас оружие ищут.

Подчеркнем, ГБР открыло уголовное дело по факту возможного умышленного сокрытия убийства 5-летнего Кирилла Тлявова сотрудниками полиции.