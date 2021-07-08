UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Убийство президента Гаити: временный премьер объявил, что он теперь главный

Автор: Наталья Скороход

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил, что он теперь главный в стране и объявил военное положение. Это произошло после жестокого убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Жозеф рассказал о подробностях убийства президента и заявил, что теперь он будет править в Гаити. Джозеф предположил, что он возьмет на себя командование только временно, и призвал к президентским выборам, "чтобы продвинуть страну вперед".

властям делать свою работу".

"Мы не хотим, чтобы страна погрузилась в хаос. Это очень печальный день для нашей страны и для нашего народа

Напомним, что президента Гаити Жовенеля Моиза убили ночью в собственной резиденции. Группа лиц напала на его и ранила первую леди.

Ранее сообщалось, что в Гаити ввели военное положение из-за убийства Моиза. Об этом заявили после заседания министров.

Также сообщалось, что в ООН призвали расследовать убийство президента Гаити.

Читайте РБК-Украина в Google News
преступления