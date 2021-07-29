Убийство президента Гаити: премьер планирует как можно быстрее провести выборы

Новый премьер-министр Гаити Ариэль Генри заявил о том, что правительство планирует создать условия для проведения президентских выборов. Поскольку страна лишилась президента, то выборы должны пройти как можно быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Генри подтвердил, что правительство делает все возможное, чтоб президентские выборы прошли как можно быстрее.
"Миссия этого правительства состоит в том, чтобы как можно скорее подготовить условия для проведения выборов", - сказал он на пресс-конференции.
Напомним, что временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф ушел в отставку. Он возглавил правительство после убийства президента, но западные страны настаивали на назначении Ариэля Генри.
Ранее сообщалось, что жена убитого президента Гаити сделала заявление.