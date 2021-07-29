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Убийство президента Гаити: премьер планирует как можно быстрее провести выборы

Автор: Наталья Скороход

Новый премьер-министр Гаити Ариэль Генри заявил о том, что правительство планирует создать условия для проведения президентских выборов. Поскольку страна лишилась президента, то выборы должны пройти как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Генри подтвердил, что правительство делает все возможное, чтоб президентские выборы прошли как можно быстрее.

"Миссия этого правительства состоит в том, чтобы как можно скорее подготовить условия для проведения выборов", - сказал он на пресс-конференции.

Напомним, что временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф ушел в отставку. Он возглавил правительство после убийства президента, но западные страны настаивали на назначении Ариэля Генри.

Ранее сообщалось, что жена убитого президента Гаити сделала заявление.

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