UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Убийство президента Гаити: первая леди тоже умерла от ранений

Автор: РБК-Украина

Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза скончалась от полученных ран. В ночь на среду на их резиденцию напали неизвестные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Diario Libre.

Сообщается, что информацию о смерти первой леди Мартин Моиз подтвердил президент Олимпийского комитета Гаити Ханс Ларсен.

Отметим, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. Его супругу госпитализировали с огнестрельными ранениями, но, как оказалось, спасти ее не удалось.

Как заявил премьер-министр Клод Жозеф, нападавшие общались друг с другом на испанском языке. На данный момент международный аэропорт в Порт-о-Пренсе не принимает рейсы.

Читайте РБК-Украина в Google News
преступленияпервая ледиПрезидент