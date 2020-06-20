Убийство полицейского в Днепре: подозреваемого взяли под стражу

Подозреваемому в убийстве полицейского в Днепре избрали меру пресечения. Его взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Задержанным оказался 49-летний ранее не судимый житель Днепра.

"В Днепре подозреваемому в убийстве полицейского избрана мера пресечения. 49-летнегомужчину взяли под стражу в зале суда сроком на 60 суток без права внесения залога", - сообщили в МВД.

Отметим, в Днепре 19 июня мужчина совершил разбойное нападение, во время которого похитил 4 миллиона гривен. Во время того, как полицейские пытались доставить подозреваемого в отделение полиции, мужчина дважды выстрелил из пистолета в сидящего рядом полицейского Даривна Постуданского. Тот от полученных ран скончался, при этом успев надеть на стрелявшего наручники.

По данному факту полиция открыла уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, подозреваемому грозит пожизненный срок.

Также РБК-Украина писало, что 10 июня в Черновицкой области мужчина, пытаясь скрыться от правоохранителей, ранил двух полицейских из пистолета.