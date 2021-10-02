Убийство полицейского в Чернигове: возбуждено уголовное дело

В Чернигове в ночь на 2 октября напали на полицейских , один из них был убит, второй - ранен. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области .

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело и назначено служебное расследование. Отмечается, что оба правоохранителя в момент нападения находились в отпуске и были в гражданской одежде.

"Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему", - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело открыто по факту умышленного убийства. Полиция опрашивает свидетелей и изучает видео с камер наблюдения.