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Убийство полицейского в Чернигове: возбуждено уголовное дело

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Чернигове в ночь на 2 октября напали на полицейских, один из них был убит, второй - ранен. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело и назначено служебное расследование. Отмечается, что оба правоохранителя в момент нападения находились в отпуске и были в гражданской одежде.

"Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему", - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело открыто по факту умышленного убийства. Полиция опрашивает свидетелей и изучает видео с камер наблюдения.

Напомним, в ночь на 2 октября в Чернигове в микрорайоне Масаны обнаружили тело мужчины, который оказался сотрудником полиции. Рядом с ним без сознания находился еще один человек - также правоохранитель. Его доставили в больницу, он находится в реанимации.

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Министерство внутренних дел УкраиныЧернигов