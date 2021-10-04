Убийство полицейского в Чернигове: суд арестовал всех подозреваемых

Суд Чернигова 4 октября арестовал всех подозреваемых в убийстве полицейского . Во время досудебного расследования они будут находиться в СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области .

Действия четырех нападавших квалифицированы по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Поступок еще одного фигуранта уголовного дела квалифицирован как грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186) УК Украины.

Фото: суд арестовал всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове (cn.npu.gov.ua)