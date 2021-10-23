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Убийство полицейского в Чернигове: появились два новых фигуранта - патрульные

Автор: Анна Полисученко

В деле об убийстве полицейского в Чернигове появились два новых фигуранта. Это два патрульных полицейских Чернигова, которым сообщено о подозрении в заведомом оставлении без помощи других полицейских, один из которых впоследствии скончался.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Офис генпрокурора.

"По данным следствия, полицейские управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября 2021 года во время патрулирования ул. Независимости в г. Чернигове обнаружили группу людей, у которых был конфликт с двумя мужчинами - полицейскими, которые на тот момент находились в отпуске", - говорится в сообщении.

Обвиняемые правоохранители не прекратили выявленного правонарушения, а покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, которые, учитывая количество нападающих, находились в угрожающем для жизни состоянии. После этого избиение потерпевших продолжилось, в результате чего один из них скончался на месте происшествия, а другой попал в больницу.

Мы писали, что суд арестовал всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове.

Ранее суд Чернигова арестовал на 60 суток первого подозреваемого в убийстве полицейского.

Напомним, в ночь на 2 октября в Чернигове в микрорайоне Масаны группа молодых людей избила двух полицейских. Один из них скончался на месте, другой находится в реанимации.

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Чернигов