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Убийство полицейского в Чернигове: первого подозреваемого арестовали

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 4 октября суд Чернигова арестовал первого подозреваемого в убийстве полицейского. Его взяли под стражу на 60 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Сегодня Деснянский районный суд г. Чернигов избрал 17-летнему подозреваемому в убийстве полицейского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 октября ночью на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей во время конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции.

Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия.

Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

После чего, 3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства четырем местным жителям.

Среди них - 17-летний студент, которому суд избрал меру пресечения - содержание под стражей на два месяца.

Также сегодня суд избирает меру пресечения еще троим подозреваемым в смертельном избиении полицейского и одному подозреваемому в грабеже, который забрал сумку одного из потерпевших.

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Министерство внутренних дел УкраиныЧернигов