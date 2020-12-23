Убийство полицейских во Франции: стрелка нашли мертвым

Французские полицейские завершили поиски 48-летнего мужчины, который застрелил троих жандармов вблизи города Сен-Жюст. Стрелок был найден мертвым.

Об этом сообщает BFMTV.

Информацию о том, что стрелок был найден мертвым подтвердил министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен.

"Сумасшедший был найден мертвым", - сообщил он.

В полиции сообщали, что на поиски стрелка были мобилизованы более 300 жандармов.

Также на смерть троих полицейских отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Они вмешались, чтобы спасти женщину, ставшую жертвой домашнего насилия в Пюи-де-Дом. Три жандарма были убиты, четвертый ранен. Нация разделяет боль семей. Они защищали нас, рискуя своей жизнью. Они наши герои", - написал Макрон в Twitter.

Напомним, сегодня ночью во Франции мужчина открыл огонь по полицейским, которые прибыли на вызов о домашнем насилии. В результате трое жандармов погибли, еще один был ранен. Стрелок поджог свой дом и скрылся.

Также РБК-Украина писало, что недавно в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу вблизи кафедрального собора Иоанна Богослова. Полицейские ранили и задержали стрелка, однако тот позже скончался в больнице.