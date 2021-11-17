Убийство патрульного в Рубежном: задержанному полицейскому сообщили о подозрении

Полицейскому, которого задержали за убийство патрульного в Рубежном, сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
"В настоящее время следователи ДБР объявили 24-летнему полицейскому о подозрении. За убийство ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет", - говорится в сообщении.
Фото: задержанному полицейскому сообщили о подозрении в убийстве патрульного в Рубежном (mvs.gov.ua)
Напомним, в Рубежном обнаружили тело патрульного полицейского с огнестрельными ранениями и телесными повреждениями.
Позже стало известно, что убийство произошло в административном здании Управления патрульной полиции.
По подозрению в убийстве патрульного задержали его коллегу, который пытался сбежать в Россию.