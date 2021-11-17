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Убийство патрульного в Рубежном: задержанному полицейскому сообщили о подозрении

Автор: Валерия Полищук

Полицейскому, которого задержали за убийство патрульного в Рубежном, сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"В настоящее время следователи ДБР объявили 24-летнему полицейскому о подозрении. За убийство ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет", - говорится в сообщении.

Фото: задержанному полицейскому сообщили о подозрении в убийстве патрульного в Рубежном (mvs.gov.ua)

Напомним, в Рубежном обнаружили тело патрульного полицейского с огнестрельными ранениями и телесными повреждениями.

Позже стало известно, что убийство произошло в административном здании Управления патрульной полиции.

По подозрению в убийстве патрульного задержали его коллегу, который пытался сбежать в Россию.

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Рубежное