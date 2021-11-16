Убийство патрульного в Рубежном мог совершить его коллега: подозреваемый задержан

Полиция Луганской области задержала мужчину, который подозревается в убийстве патрульного в Рубежном. Уголовное дело передадут представителям Государственного бюро расследований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря полиции Луганской области Татьяну Погукай.
Сообщается, что в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении преступления.
"Поскольку к убийству причастен работник патрульной полиции, по решению прокуратуры досудебное расследование по уголовному производству будет осуществлять Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.
Напомним, утром РБК-Украина сообщало, что в Рубежном обнаружили тело патрульного полицейского с огнестрельными ранениями и телесными повреждениями.
Позже стало известно, что убийство произошло в административном здании Управления патрульной полиции.