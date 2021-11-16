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Убийство патрульного в Рубежном мог совершить его коллега: подозреваемый задержан

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Рубежное, Вторник 16 ноября 2021 18:47
Убийство патрульного в Рубежном мог совершить его коллега: подозреваемый задержан Фото: полиция на месте убийства (facebook.com/policeLG)
Автор: Артем Горовенко

Полиция Луганской области задержала мужчину, который подозревается в убийстве патрульного в Рубежном. Уголовное дело передадут представителям Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря полиции Луганской области Татьяну Погукай.

Сообщается, что в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении преступления.

"Поскольку к убийству причастен работник патрульной полиции, по решению прокуратуры досудебное расследование по уголовному производству будет осуществлять Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.

Напомним, утром РБК-Украина сообщало, что в Рубежном обнаружили тело патрульного полицейского с огнестрельными ранениями и телесными повреждениями.

Позже стало известно, что убийство произошло в административном здании Управления патрульной полиции.

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Рубежное
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