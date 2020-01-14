Убийство Окуевой совершили из редкого для Украины автомата

Убийство ветерана АТО Амины Окуевой было совершено из редкого для Украины автомата. Об этом в Facebook сообщил спикер МВД Украины Артем Шевченко.

По данным экспертизы, киллер в 600 метрах от места расстрела Окуевой и ее мужа Адама Осмаева сбросил чешский армейский автомат калибра 7,62*39 мм.

"Он только внешне напоминает автомат Калашникова. Это на самом деле другое оружие, довольно редкое на постсоветском пространстве вообще, а в Украине и подавно. Оно было передано преступнику-стрелку специально для совершения убийства, а это - четкий признак заказного характера преступления. И для него были использованы бронебойные патроны для более смертельного поражения", - отметил Шевченко.

Он также добавил, что автомат Sa vz. 58 производился до 1984 года, а в 2000 был снят с вооружения. По его словам, ДНК-профиль с автомата выделили сразу, однако следствие держало данный факт в секрете.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании группы киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году.

На данный момент подозрение объявлено одному из них, остальных проверяют на причастность.