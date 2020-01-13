Убийство Окуевой: группа киллеров действовала в Украине и странах ЕС

Задержанная за убийство Амины Окуевой группа киллеров действовала в Украине и странах Европейского союза. Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небитов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня следствие изучает деятельность организаторов убийства Окуевой не только в пределах Украины, но и в странах Евросоюза.

"Я надеюсь, что с помощью западных партнеров нам удастся больше продвинуться в расследовании", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании группы киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году.

Окуева погибла 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области в ходе вооруженного нападения на ее автомобиль. Ее муж Адам Осмаев получил ранение.

Это было не первое покушение на супругов. В частности, в июне 2017 года на киевском Подоле киллер заманил их на встречу под предлогом интервью и выстрелил в Осмаева. Однако впоследствии Окуева выстрелом из пистолета обезвредила нападавшего. Киллера Александра Дакара выдали "республикам" Донбасса в рамках последнего обмена пленными.