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Убийство в оккупированной Макеевке: Украина в ТКГ призвала к расследованию смерти украинца

Автор: Сергей Пышкин

Украинская сторона в ТКГ призвала Россию к расследованию смерти Руслана Макарца в колонии оккупированной Макеевки. Мужчина скончался от ножевых ранений 11 ноября 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Украинская делегация призвала российскую сторону обеспечить неотложный доступ персоналу Красного Креста к месту инцидента для дальнейшего проведения расследования всех обстоятельств смерти Макарца.



Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в колонии оккупированной Макеевки от ножевых ранений умер украинец Руслан Макарец. Мужчину задержали в 2019 году за якобы шпионаж в пользу украинских спецслужб. Погибший был приговорен к 13 годам лишения свободы.

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