Убийство общественного активиста в Киеве: стали известны детали

По его словам, у потерпевшего был конфликт со злоумышленниками. Полиция опросила свидетелей, которые сообщили, что видели у подъезда группу неизвестных лиц и запомнили автомобиль, на котором они приехали. По городу была введена специальная полицейская операция.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тело потерпевшего с многочисленными ножевыми ранениями в канаве лесополосы по территории Киева", - рассказал Крищенко.

Это - два уроженца Луганской области и житель Киева. Злоумышленники ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Фото: в Киеве убили общественного активиста (mvs.gov.ru)

Отметим, полиция задержала и сообщила о подозрении трем лицам, причастным к похищению и убийству общественного активиста.