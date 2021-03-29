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Убийство общественного активиста в Киеве: стали известны детали

Автор: Анастасия Рокитна

В Национальной полиции Украины рассказали детали убийства общественного активиста и добровольца. Сожительница потерпевшего, которая обнаружила в квартире беспорядок и следы крови, обратилась в полицию.

Об этом рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, у потерпевшего был конфликт со злоумышленниками. Полиция опросила свидетелей, которые сообщили, что видели у подъезда группу неизвестных лиц и запомнили автомобиль, на котором они приехали. По городу была введена специальная полицейская операция.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тело потерпевшего с многочисленными ножевыми ранениями в канаве лесополосы по территории Киева", - рассказал Крищенко.

Это - два уроженца Луганской области и житель Киева. Злоумышленники ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Фото: в Киеве убили общественного активиста (mvs.gov.ru)

Отметим, полиция задержала и сообщила о подозрении трем лицам, причастным к похищению и убийству общественного активиста.

Напомним, РБК-Украина писало, что получили приговоры исполнители нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк, которую облили серной кислотой.

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