Убийство мужчины возле метро в Киеве: полиция задержала иностранца

Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого в убийстве мужчины в подземном переходе станции метро "Майдане Независимости". Подозреваемым оказался 44-летний гражданин Казахстана.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как установили правоохранители, между двумя мужчинами возник конфликт, когда они распивали алкоголь. В результате конфликта один ударил другого ножом в живот и убежал. От ранения 30-летний мужчина скончался до приезда скорой.

"Сейчас мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - отметили в прокуратуре.

Напомним, вечером 8 декабря в подземном переходе на Майдане Независимости обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Правоохранители устанавливали все обстоятельства происшествия.

Также РБК-Украина писало, что в конце ноября в Польше с ножом напали на двух украинских студентов. Украинцы получили тяжелые ножевые ранения и были госпитализированы.