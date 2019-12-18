Убийство мирного жителя на Донбассе квалифицировали как теракт

Прокуратура начала расследование по статье "теракт" в отношении гибели мирного жителя в Марьинке на Донбассе, который получил ранение в результате обстрела боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Отмечается, что Волновахская местная прокуратура начала досудебное расследование по признакам ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, 18 декабря 2019 года, около 12:37, с временно оккупированной территории Донецкой области незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР" осуществлен прицельный выстрел из снайперского оружия по мирному гражданину - жителю города Марьинка, который в это время находился во дворе собственного домовладения. От пулевого ранения в брюшную полость 56-летний мужчина погиб на месте", - сообщили в ГПУ.

На данный момент устанавливаются лица, причастные к указанному преступлению.

Ранее РБК-Украина писало, что в течении текущих суток, 18 декабря, боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате ранения получил один украинский военнослужащий. Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

За прошлые сутки, 17 декабря, в результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе погиб один украинский военный. Всего боевики семь раз нарушали режим прекращения огня.