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Убийство в Миннесоте: протесты в Нью-Йорке завершились массовыми арестами

Новости » Происшествия     29.05.2020 - 18:50
Убийство в Миннесоте: протесты в Нью-Йорке завершились массовыми арестами
Фото: протесты в США (twitter.com/colocha rachel)

Известно о задержании не менее 70 демонстрантов

Протесты в Нью-Йорке из-за убийства афроамериканца в Миннесоте завершились массовыми арестами. На данный момент известно о не менее 70 задержанных.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Сообщается, что не менее 70 человек арестовали в Нью-Йорке на акции протестов. По данным местной полиции, в толпе демонстрантов был человек с ножом, еще один из задержанных на Манхэттене ударил полицейского в лицо, а третий бросил в офицера мусорное ведро.

Также сообщается, что ранения получили два сотрудника полиции. При этом не сообщается о пострадавших среди демонстрантов.

Отметим, акции протеста охватили США после убийства 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В частности, полицейский несколько минут душил коленом лежащего на асфальте мужчину, который кричал, что не может дышать. Вскоре после задержания Флойд умер в больнице.

Напомним, из-за массовых протестов в Миннесоте на улицы вывели Национальную гвардию США, в штате участились столкновения с полицией и акты вандализма.

Кроме того, в ходе протестов в самом Миннеаполисе (штат Миннесота) был застрелен один из демонстрантов.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкипротестпреступления
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