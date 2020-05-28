Убийство в Миннесоте: ФБР начало "серьезное расследование"

Федеральное бюро расследований и Офис прокурора США заявили о начале следствия из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В бюро заявили, что проводят "серьезное расследование".

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Отмечается, что Министерство юстиции США сделало расследование обстоятельств смерти Флойда одним из главных приоритетов и поручило ведение этого дела опытным прокурорам и следователям ФБР.

В ходе расследования установят, нарушили ли полицейские федеральный закон во время задержания Флойда. Если ФБР и прокуроры докажут, что полицейские действовали противозаконно - откроют уголовное дело.

Отметим, Джордж Флойд умер во время жесткого задержания полицейскими в ночь на 28 мая. Во время задержания один из правоохранителей применил к Флойду удушающий прием, став ему коленом на шею, и не реагировал на просьбы задержанного прекратить.

После убийства Флойда в США вспыхнули массовые акции протеста, во время которых погиб человек.

Как писало РБК-Украина, в Миннеаполисе протесты сопровождались поджогами и мародерством, поэтому местные власти обратились за помощью к Национальной гвардии.

Кроме того, убийство Флойда спровоцировало массовые беспорядки в Лос-Анджелесе и Мемфисе.