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Убийство медика на Донбассе является военным преступлением, - МИД

Киев, Вторник 21 июля 2020 10:21
Убийство медика на Донбассе является военным преступлением, - МИД
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Украина ценит поддержку западных партнеров

Убийство медика на Донбассе является военным преступлением. Украина общалась с международными партнерами.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

В МИД отметили, что Украина ценит поддержку США и западных партнеров в этом вопросе.

"Мы знаем уже картину того, что там происходит", - сказал Кулеба.

Напомним, посольство Украины в США прокомментировало убийство военного медика на Донбассе.

Отметим, что в ЕС заявили, что убийство военного медика на Донбассе является нарушением Россией минских договоренностей и нормандского формата переговоров.

РБК-Украина писало, что на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца.

По данному факту прокуратура открыла дело, квалифицировав действия боевиков как военное преступление.

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