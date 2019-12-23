Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком: дело передали в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Как отмечается, прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины.

По версии следствия, в мае этого года четверо мужчин, находясь на территории частного дома, вероятно ради развлечения осуществили выстрелы из огнестрельного оружия в направлении мест возможного пребывания граждан.

В результате одного из проведенных выстрелов малолетний ребенок получил смертельное ранение. По данным следствия двое из указанных мужчин - бывшие работники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 1 июня 2019 года двое пьяных полицейских в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. Это все происходило недалеко от детской площадки. В результате стрельбы был ранен 5-летний мальчик, который впоследствии скончался.

После этого эти два полицейских были отстранены от должностей и задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Их подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 2, 4 ст. 296 ( "Хулиганство"), п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

После убийства мальчика руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области отстранили от выполнения служебных обязанностей. Однако, позже стало известно, что полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, которого отстранили в связи с убийством ребенка, головой полицейских в составе операции Объединенных сил.