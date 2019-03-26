Убийство Гандзюк: Закревская будет ходатайствовать о приобщении фильма к делу

Адвокат по делу Екатерины Гандзюк Евгения Закревская заявила, что будет ходатайствовать о приобщении фильма "Гандзюк. Системное убийство" к материалам уголовного производства против Владислава Мангера. Об этом Закревская заявила в комментарии журналистам после заседания в Шевченковском райсуде Киева, передает корреспондент РБК-Украина.

Фильм-расследование был представлен журналистами в кинотеатре вчера, 25 марта.

"Никто не владеет материалами фильма на данный момент. Как только я буду владеть материалами, они обязательно будут приобщены к материалам дела по моему ходатайству", - рассказала она.

Отметим, сегодня Шевченковский суд должен был рассмотреть ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Владиславу Мангеру. Однако к фактическому рассмотрению ходатайства суд так и не перешел, поскольку сторона защиты заявила отвод председательствующему судье.

Напомним, как сообщалось, журналисты в ходе собственного расследования убийства Екатерины Гандзюк пришли к выводу, что некоторые херсонские правоохранители причастны к преступлению.

Как писало РБК-Украина ранее, Служба безопасности Украины может в ближайшее время завершить досудебное следствие по делу об убийстве херсонской активистки. В то же время, представитель СБУ не подтвердил, что будут установлены все лица, причастные к совершению преступления.