Убийство Гандзюк: Украина просит Болгарию об экстрадиции Левина

Украина просит Болгарию экстрадировать Алексея Левина, подозреваемого в причастности к убийству херсонской активистки Катерины Гандзюк. Об этом РБК-Украины сообщил источник в Офисе генерального прокурора.

"Запрос на экстрадицию Левина прокуроры Офиса генпрокуроры отвезли (в Болгарию, - ред.) еще в пятницу, 24 января", - сказал он.

Украина ожидает ответ болгарской стороны на запрос.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Левина задержали на территории Болгарии 24 января. Он разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Гандзюк.

Также сообщалось, что Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. По данным болгарских правоохранителей, его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. При задержании у Левина изъяли два паспорта.

Как известно, нападение на Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года в Херсоне. Неизвестный облил активистку кислотой, после чего ее госпитализировали. Вместе с тем, медикам не удалось спасти жизнь девушки, Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября.