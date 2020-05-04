Убийство Гандзюк: суд над Павловским не состоялся

В Одессе перенесли судебное заседание в отношении подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского. Об этом сообщает общественная организация "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

Сообщается, что судебное заседание было перенесено из-за отсутствия интернета в СИЗО, в котором находится Павловский.

"То есть, все знали, что сегодня состоится важное судебное заседание. Должен решаться вопрос привлечения пострадавших. Суд заранее согласовал возможность участия сторон по видеосвязи. А СИЗО СБУ, где находится под стражей Павловский, сегодня сообщил, что у них нет интернета", - говорится в сообщении.

Напомним, Игоря Павловского арестовали в январе прошлого года после серии обысков и спецоперации в Херсоне. Вместе с ним подозрения объявили еще 8 фигурантам преступления.

Печерский районный суд города Киева поместил его под стражу до 4 марта без альтернативы залога. 10 апреля Киевский апелляционный суд продлил действие ограничительных мер Павловскому в виде содержания под стражей.

Кроме того, Игорь Павловский пошел на сделку со следствием в деле об убийстве Екатерины Гандзюк. Он обязался предоставить следствию показания об организаторах убийства.