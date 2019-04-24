Убийство Гандзюк: суд отказал в закрытом рассмотрении дела Павловского

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, о закрытом рассмотрении дела сегодня. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение вынесла судья Елена Мелешак. Судья удовлетворил частично ходатайство защиты, материалы дела, которые являются тайной следствия, будут слушаться в закрытом режиме. Сейчас заседание продолжается с присутствием прессы и свободных слушателей.

Адвокат Максим Болдин просит суд отпустить Игоря Павловского под личное обязательство.

Прокуроры в свою очередь просят Игорю Павловскому ночной домашний арест с возложением на него ряда обязанностей.

Отметим, вчера сообщалось, что пятерым вероятным исполнителям убийства Гандзюк, а именно Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку, изменили подозрение с умышленного убийства на нанесение тяжких телесных повреждений. Также журналисты "Слідство.інфо" выяснили, что глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев мог влиять на официальное расследование.

Отметим, что Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства Гандзюк, пытаются отменить через суд его статус подозреваемого. Также Мангера суд оставил на должности главы Херсонской облрады.

Ранее в ГПУ заявляли, что следствие обоснованно считает Сергея Торбин организатором покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Однако, появилась информация, что Торбину также сменили подозрение.